دوليه

تلقى فريق ليفربول إشادة كبيرة، أول من أمس، من سوائل الإعلام البريطانية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا السبت، وتوقع الكثيرون أن يظل الفريق، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، على قمة أوروبا لفترة طويلة.

وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه السبت بفوزه على توتنهام 2-0.وسجل محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، وأضاف البديل ديفوك أوريجي هدف الحسم قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليمحي ليفربول ذكرى الخسارة امام ريال مدريد 1-3 العام الماضي. والصعود مرتين متتاليتين لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب الدوري

الإنكليزي في الجولة الأخيرة أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة، يمكنه أن يكون إنذارا لبقية أوروبا وفقا للاعبين سابقين تحولا لناقدين.

وقال ريو فيرديناند مدافع مان يونايتد ومنتخب أنكلترا السابق لشبكة «بي تي سبورت»: «هذا الفريق سيكون فريقا مخيفا في أوروبا. لا يريد أحد أن يفعل شيئا غير متوقعا أو يلعب في الأنفيلد. الآن هناك تخوف، لقد حققوا نتائج كبيرة». واتفق معه زميله مايكل أوين. وقال مهاجم المنتخب الإنكليزي وليفربول الأسبق: «أعتقد أنهم سيواصلون الفوز ولكن عند الفوز بهذا الكأس تحقق طموح حياتك». وأضاف: «ليفربول فريق رائع ولديهم الأدوات للذهاب بعيدا في كل بطولة، إنه فريق كبير الآن ووصلوا إلى هذا من أجل البقاء».

ومثلما كان متوقعا، هيمن الانتصار على الصحف الصادرة أول من أمس حيث نشرت صحيفة «ذا ستار» صورة لصلاح والقائد جوردان هندرسون، يحتفلان وعلقت عليها « المذهلون» ، وفي داخلها صورة لكلوب يرفع الكأس.وكتبت صحيفة «ذا دايلي اكسبريس» في صفحتها الرئيسية « ليفربول يتوج ملكا لأوروبا»، بينما في صفحتها الأخيرة كتبت «كلوب يعانق المجد».بينما أعلنت صحيفة «ذا ميرور» إنهم «أبطال أوروبا». ووصفت صحيفة «ذا تليغراف» الانتصار بـ «رد الاعتبار» عقب الخسارة في العام الماضي، كما قام الحارس لوريس كاريوس الذي ارتكب خطأين فادحين في مباراة العام الماضي بتقديم تهانيه.وقال كاريوس، الذي قضى الموسم الماضي معارا لفريق بشيكتاش: « مبروك، ليفربول. سعيد للغاية للجميع في النادي والجماهير، تستحقون هذا».

