دوليه

دافع الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الأنكليزي، عن نظيره إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد فشل «بلوغرانا» في حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «بخلاف صداقتنا الرائعة، فالفيردي يبدو مذهلاً». وتابع: «لقد قام بعمل جيد جدًا، صحيح أنه خسر في دوري أبطال أوروبا، لكننا جميعًا نخسر، أنا أحتفل باستمراره، لقد تمكن من حصد لقب الدوري مرتين متتاليتين وقدم كرة جيدة، من الجميل أن يبقى البارشا وفياً لأسلوبه».

وبرر مدرب برشلونة السابق، توديع الفريق الاسباني لمنافسات دوري الأبطال على يد ليفربول، قائلا: «برشلونة فريق جيد جدا وكذلك ليفربول، الفريق الإنكليزي هو بطل أوروبا وقوي جدًا، عندما يكون هناك مستوى كبيرا ولا تكون في يومك، فستخسر».

وأضاف «كلوب؟ لدينا منافسة جميلة، لكن ليس معه فقط، هناك أيضًا 5 أندية كبيرة وهذا هو السبب في أن الدوري الإنكليزي صعب جدًا. الموسم المقبل سنبدأ من الصفر وسنرى ما سيحدث». وسئل بيب عن إمكانية عودته لتدريب برشلونة، إلا أنه أكد أن وقته على مقاعد البارشا بات من الماضي. وختم: «مرحلتي كمدرب انتهت هنا (في برشلونة)، الآن وقت أجيال جديدة، لكن كلما تمكنت من الذهاب للكامب نو سأفعل بكل تأكيد».وكان برشلونة قد ودع منافسات دوري الأبطال من الدور نصف النهائي، رغم فوزه ذهابًا بالكامب نو على ليفربول (3-0)، إلا أنه خسر بنتيجة تاريخية (4-0) في الإياب.

