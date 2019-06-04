دوليه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» القائمة المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 -2019، وذلك عقب فوز ليفربول الإنكليزي بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه 2-0 على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وجاء على رأس القائمة، التي نشرها «يويفا» على موقعه الألكتروني الرسمي، كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجمي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.كما ضمت القائمة النجم المغربي حكيم زيياش لاعب وسط أياكس الهولندي، بعدما قاد الفريق للتأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة.

في المقابل، خلت التشكيلة من النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي افتتح التسجيل للفريق الأحمر في مرمى توتنهام من ركلة جزاء، وذلك رغم تواجد ستة لاعبين في القائمة من الفريق الإنكليزي.وجاءت القائمة على النحو التالي:حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) ومارك أندريه تير شتيغن (برشلونة). خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) وماتياس دي ليخت (أياكس) ويان فيرتونغن (توتنهام) وترينت أليكسندر أرنولد (ليفربول) وأندرو روبيرتسون (ليفربول). خط الوسط: موسى سيسوكو (توتنهام) وحكيم زيياش (أياكس) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وفرينكي دي يونغ (أياكس) وتانغي ندومبيلي (ليون) وجيورجينيو فاينالدوم (ليفربول) وديفيد نيريس (أياكس) ورحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي). خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ودوسان تاديتش (أياكس) وساديو ماني (ليفربول) ولوكاس مورا (توتنهام).