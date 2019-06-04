دوليه

صعد منتخب كولومبيا إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في بولندا، بعدما تغلب 5-4 بركلات الترجيح على نظيره النيوزيلندي أول من أمس في ثمن نهائي البطولة.وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث بادر منتخب كولومبيا بالتسجيل عبر لاعبه أندريس رييس في الدقيقة 11، في حين أدرك إيليغاه غوست التعادل لمصلحة نيوزيلندا في الدقيقة 35. ولجأ المنتخبان إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما عجزا عن إنهاء التعادل، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب كولومبيا.

وكان المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى ربع النهائي عقب فوزه 1-0 على نظيره البولندي أول من أمس.ويدين المنتخب الإيطالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أندريا بينامونتي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.وضرب منتخب إيطاليا موعدا في ربع النهائي، مع الفائز من مباراة الأرجنتين ومالي، التي ستجرى اليوم.