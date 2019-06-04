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توج فريق الخليج للكابلات بطلا للنسخة الـ 40 من دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم بتغلبه في النهائي على فريق «بي إم دبليو» بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1.

وقام ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد راعي الدورة، وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بتسليم الكأس للفريق الفائز، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، والمستشار في ديوان سمو ولي العهد ناصر الروضان، وروضان الروضان، ومدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح، ونائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا، ورئيس مجلس إدارة الخليج للكابلات بدر الخرافي، وأمين صندوق نادي الكويت فهد الغانم.

وبدأت مراسم اليوم الختامي باعلان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بدء مراسم ختام النسخة الأربعين، ثم استعرضت اللجنة المنظمة طريق الفريقين الى المباراة النهائية عبر تقرير تلفزيوني، ومن ثم حمل جمال اللبناني الحائز على أول ألقاب الدورة عام 79 الكأس الجديدة ووضعها في منتصف الملعب.

وشهدت المباراة النهائية اثارة وندية لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث بادر الكابلات بالتسجيل أولا عبر محترفه لوزيتو، ليتكفل زميله فامبيتا عن طريق الخطأ بتسجيل هدف التعادل ليعيد بي إم دبليو لأجواء المباراة من جديد.

وسعى الكابلات لخطف هدف التعادل لكن تألق حارس بي إم دبليو عبدالله حياة حرم فامبيتا وصالح حيدر ومشاري النكاس من التسجيل في اكثر من مناسبة. وفي ركلات الترجيح، تألق حارس الكابلات هاني حيدر وتصدى لركلة عبدالرحمن الطويل ليتوج الكابلات بلقب النسخة الـ 40.

وضم فريق «بي إم دبليو» كلا من: عبدالرحمن علي، استرينغاري، حمد العوضي، عبدالعزيز الهاجري، احمد الفارسي، عبدالرحمن الوادي، عبدالرحمن الطويل، والحارس عبدالله حياة والمدرب روماريو. فيما تكون فريق الخليج للكابلات من: مشاري الضبيبي، عبدالعزيز علوان، فيصل الرفاعي، صالح حيدر، مشاري النكاس، جوزستيلو، فامبيتا، والحارس هاني حيدر والمدرب ايدر سوزا.

