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قال الوزير محمد الجبري في بيان صحافي إن رعاية سمو الامير للدورة للعام الثامن على التوالي تأكيدا على دعم سموه رعاه الله للرياضة والرياضيين وهو ما يمثل اهتمامه ورعايته بقطاعات الشباب والرياضة التي بدأت في التطور لاستعادة الرياضة لبريقها في المجالات الرياضية. وأضاف الجبري أن هذه الدورة أصبحت تمثل دوريا رمضانيا كويتيا وموسما كرويا خاصا اذ تتطور نسختة عاما بعد عام وتتوسع المشاركة به من خلال لاعبين ونجوم كبار عالميين كما حدث في النسخة الحالية التي شارك فيها 36 فريقا تضم لاعبين ذوي مستوى فني رفيع من اللاعبين المحليين المحترفين العرب الى جانب نجوم كرة القدم الكويتية ما اعطى البطولة رونقا رياضيا مهما.

وذكر ان اهتمام الحكومة ودعمها لقطاع الرياضة يمثل استراتيجية طموحة للاهتمام بقطاعات الشباب التي يوليها سمو الامير حفظه الله جل الرعاية والدعم والمؤازرة ليتمكن الشباب الكويتي من تحمل مسئوليته الوطنية في البناء والتنمية.

وهنأ الجبري الفريق الفائز كما قدم جزيل الشكر الى آل الروضان المحترمين لمحافظتهم على دعم وتنفيذ هذه الدورة والمستمرة منذ 40 عاما والتي تتطور عاما بعد عام في المستوى الفني ومستوى اعداد الفرق المشاركة ما يخدم كرة القدم الكويتية والعربية والذين يحرصون على المشاركة بتلك البطولة.

