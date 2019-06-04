محلية

ونحن نتابع السيمفونيات الرياضية «الانتخابات» لبعض اتحادات الالعاب الرياضية بالكويت والتي جاءت بلحن غير مقبول «نوعا ما» الا ما اسعدني واسعد الكثير من متابعي لعبة كرة اليد هو رجوع اللاعب الفذ والقيادي المخضرم الاخ الكبير سعادة الفريق متقاعد ناصر صالح... ابن نادي كاظمة الذي تمت تزكيته رئيسا لهذا الاتحاد الذي عاني الكثير من بعد اتحاد القدم في عملية كر وفر ولجنة وفريق عمل لتغير مجلس ادارته او تغير نظامه الاساسي لمصالح خاصة.. الا انه عند صدور القوانين الرياضية الكويتية ادخلت هذا الاتحاد الى دهاليز المشاكل والايقاف لم يبتعد عنها الاخ ناصر ودافع عن اتحاده من غير كلل... فهذا هو عشمنا في ابناء نادي كاظمة المخلصين لحرصهم على ان تسير الرياضة بالخطوات الادارية السليمة عمليا واداريا وقانونيا.

طبعا كانت هناك انسحابات تكتيكية لبعض المرشحين على المناصب التنفيذية الامر الذي ادى الى نقص عدد اعضاء مجلس الادارة «اثنين» والتي على ضوئها سيتم العودة لانتخاب البقية من اعضاء مجلس الادارة.

هذا الحدث يوضح لنا أن هناك قوى مازالت تسعى للسيطرة على هذا الاتحاد لاسباب معروفة اتمنى الا تعيدنا الى المربع الاول ويتم ايقافنا مرة اخرى من رئيس الاتحاد الدولي «العربي/ المصري» الذي لا يرفض اي شيء يطلب منه، اذا فهل هذه السمفونية الرياضية ستكون ذات ايقاع رياضي نقي ام انها ستكون ملغومة بكمية من الاخطاء... الموسيقية الرياضية؟

والبقية تأتي خلال الاسبوع القادم فيما تبقى من اتحادات رياضية ولجنة اولمبية.... والله من وراء القصد.

