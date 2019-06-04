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أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الشيخ سلمان بن ابراهيم أهمية العمل بروح الفريق من أجل الارتقاء بمنظومة الكرة الآسيوية، مشددا على أن المرحلة الجديدة من مسيرة الاتحاد القاري تستدعي المزيد من العمل الحثيث في سبيل مواكبة تطلعات أسرة كرة القدم الآسيوية والمضي قدماً في تعزيز برامج التطوير المتنوعة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بن ابراهيم في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي في دورته الانتخابية الجديدة والذي عقد أول من أمس في العاصمة الفرنسية باريس بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين في الاتحاد الآسيوي.

وكان بن ابراهيم رحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الآسيوي مشيداً بخبراتهم الادارية المتميزة التي تؤهلهم لتحقيق الاضافة المرجوة للاتحاد القاري مؤكداً حرصه على التعاون المستمر والبناء مع الأعضاء باعتبارهم شركاء في عملية صناعة القرارات التي تحدد معالم المرحلة المقبلة من مسيرة الاتحاد.

وصادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي خلال الاجتماع على تعيين ممثلين عن ثلاثة اتحادات اقليمية في القارة، كأعضاء مراقبين في المكتب التنفيذي للاتحاد حيث تمت المصادقة على تعيين السيد كاناتبيك ماماتوف (قرغيزستان) من اتحاد وسط آسيا، والسيد أنورا دي سيلفا (سريلانكا) من اتحاد جنوب آسيا، والجنرال سوميوت بومبانمونغ (تايلاند) من اتحاد منطقة آسيان.

وسيتم اتخاذ القرار بخصوص ممثلي اتحاد شرق آسيا واتحاد غرب آسيا في وقت لاحق، علماً بأن عضوية الأعضاء المراقبين في المكتب التنفيذي عن الاتحادات الاقليمية تستمر من عام 2019 ولغاية اجتماع الجمعية العمومية العادي الثلاثين الذي سيعقد عام 2020.

وفي هذا الاطار أكد بن ابراهيم أن الاتحاد الآسيوي يستمد قوته من الأعضاء، وأنه يسعى دوما الى تعزيز الشراكة مع الاتحادات الاقليمية، وذلك دعما لمسيرة تلك الاتحادات حتى تؤدي أدوارها بكل فعالية لخدمة اللعبة في مختلف مناطق القارة الآسيوية.

وأضاف: «قمنا باعتماد الترشيحات التي قدمتها ثلاثة اتحادات اقليمية، من أجل الانضمام الى المكتب التنفيذي، وذلك بهدف توطيد الروابط بين الاتحاد الآسيوي وأعضائه؛ كما قام المكتب التنفيذي باعتماد مخصصات مالية تبلغ قيمتها 1 مليون دولار للمصاريف الادارية في الاتحادات الاقليمية».

وصادق المكتب التنفيذي أيضاً على تأسيس مجموعة عمل للأمن والسلامة، والتي سوف تقوم بتقديم توصيات في هذا المجال للجان المختصة، وتم تمديد عمل مجموعتي عمل الحوكمة وترخيص الأندية.

