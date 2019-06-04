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فاز المتسابق يوسف العبدالرزاق بكأس الجولة الثانية لبطولة العالم للدراجات المائية لعام 2019 والتي أقيمت في جزيرة سردينيا الايطالية. وحاز العبدالرزاق المصنف الاول عالميا في رياضة الدراجات المائية على المركز الاول لفئة (جي بي 1) في الجولة الثانية للجائزة الكبرى لبطولة العالم (أكوابايك 2019) والتي نظمها الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية على شاطئ (غاللورا) في جزيرة سردينيا على مدى يومين.

وعبر العبدالرزاق في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة عن سعادته لتحقيق هذا الانجاز العالمي واعتزازه البالغ برفع علم الكويت عاليا على منصة التتويج على إيقاع السلام الوطني» معتبرا أنه «أجمل شعور لكل رياضي لاسيما في أكبر بطولات هذه الرياضة العالمية».

