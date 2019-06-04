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أعربت عضو اتحاد الكرة رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد فاطمة حيات عن سعادتها لمشاركتها في مؤتمر «فيفا» الأول لكرة قدم السيدات المزمع إقامته في باريس يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقالت في بيان صحافي: «سيسعدني ويسرني تمثيل الكويت واللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم والمشاركة في الحلقة النقاشية التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومتأكدة بأنها خطوة مهمة في مسيرتنا لتطوير الرياضة النسائية في الكويت والتعزيز من إمكانياتها، كما أنها تعتبر فرصة جيدة ومهمة تسمح بتبادل المعارف وتوطيد العلاقات إلى جانب الإفادة والاستفادة»، كما وجهت شكرها وامتنانها للاتحاد الكويتي لكرة القدم على الدعم المستمر والجهود المثنى عليها والتي قدمها للجنة النسائية بغية مواصلة نجاحها والنهوض بالرياضة النسائية في الكويت.

