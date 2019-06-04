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«اليد» تسلَّم مقره

زيد خلف
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الثلاثاء 04 يونيو 2019

تسلَّم مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الجديد مقر الاتحاد الكائن في منطقة الدعية تحت اشراف مسؤولين من هيئة الرياضة أول من امس. وكانت الجمعية العمومية للاتحاد انتخبت قبل ايام مجلس إدارة الاتحاد بحسب النظام الاساسي الجديد.
وانتخب مرشح كاظمة ناصر صالح رئيساً للاتحاد، وشبيب الهاجري (الفحيحيل) نائباً للرئيس، وقايد العدواني (الكويت) أميناً للسر، وفيصل باقر (الصليبخات) أميناً للصندوق، وعبدالله ذياب (السالمية) أمين السر المساعد، ومساعد القبندي (التضامن) أمين الصندوق المساعد، فيما حصل على عضوية الاتحاد كل من محمد الحميدي (الجهراء)، ومحمد العازمي (الساحل)، ومحمد المطيري (النصر).
وستقام انتخابات تكميلية لانتخاب عضويين جديدين من أجل اكتمال عدد اعضاء مجلس الادارة المكون من 11 عضوا. وسيجتمع مجلس الادارة بعد عطلة العيد للبدء في اختيار لجانه العاملة ووضع استراتيجية الفترة المقبلة التي ستشهد العديد من المشاركات الخارجية للاندية والمنتخبات بعد رفع الايقاف الخارجي عن اللعبة.


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