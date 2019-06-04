دوليه

قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور تحرير محضر رسمي بالشرطة ضد السويسري كريستيان غروس المدرب السابق للفريق والذي يطالب بالحصول على مستحقاته موضحا أنه لم يأت للنادي للحصول عليها.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عدم تجديد تعاقد المدرب السويسري كريستيان غروس والذي انتهى في 31 مايو.

وقال مرتضى: «غروس مجنون ومدرب سكران على طول الوقت وسيحصل على أمواله بعد عامين من الآن». وأوضح أن غروس أهان جمهور الزمالك ولم يحضر مع وكيل أعماله محمد حبشي للتفاوض من أجل الحصول على باقي مستحقاته.

وأضاف: «الفريق حاليا مع خالد جلال ولابد أن ندعمه خلال الفترة المقبلة وغروس راجل مجنون وليس له فضل في بطولات الزمالك التي حققها سواء السوبر المصري السعودي أو الكونفدرالية».

وأكمل «غروس لا يملك أي ميزة فقد تعادل مع بتروجيت والإنتاج الحربي وخسر من بيراميدز وتمسك بعد عدم إشراك بعض اللاعبين رغم اقتناعي بهم».

وأتم: «طارق حامد أبلغني أنه كان يشركه في كل المباريات الأمر الذي جعل اللاعب يتعرض للإرهاق».

