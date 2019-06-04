دوليه

يحيط الغموض بمستقبل النيجيري جونيور أجايي ورمضان صبحي مع الأهلي مع اقتراب الموسم من نهايته. وتنتهي إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي من هيديرسفيلد الإنكليزي في 1 يوليو المقبل.

وقال نادر شوقي وكيل رمضان أنه لم يعقد جلسة بعد مع إدارة النادي الأهلي لمعرفة مستقبل اللاعب مع الفريق الأحمر.

ورغم تمديد تعاقده مع الأهلي 3 مواسم في فبراير الماضي إلا أن أجايي قد يرحل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حال بقاء الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على رأس الجهاز الفني.

ووصلت العلاقة بين لاسارتي وأجاى لطريق مسدود بعد استبعاد اللاعب من التشكيلة في الفترة الأخيرة. ويمتلك أجايي عدة عروض خارجية وقد يلجأ لإحدها حال الإعلان

عن بقاء لاسارتي عقب الموسم الحالي.

