مال وأعمال

تمكنت البورصة من تحقيق مكاسب سوقية رأسمالية قدرها 860 مليون دينار في 4 جلسات وهو ما يعد الرقم الأعلى في تحقيق مكاسب سوقية لقطاعات السوق منذ بداية العام، حيث باتت البورصة قاب قوسين أو أدني من مستوى 34 مليار دينار كقيمة سوقية رأسمالية للأسهم المدرجة بها أمس، مقارنة بمستويات بلغت 33.083 مليار دينار، فيما ظل قطاع البنوك الأكبر من حيث المساهمة في تلك المكاسب محققاً ما نسبته 55 في المئة من تلك المكاسب وبقيمة قدرها 471 مليون دينار.

وفي حصيلة على مدى 160 يوماً، تمكنت البورصة من تحقيق مكاسب سوقية قدرها 4.198 مليارات دينار، حيث ارتفعت القيمة من مستوى 29.745 ملياراً إلى 33.943 مليار دينار، متجاهلة التوترات الجيوسياسية التي تعيشها دول المنطقة على خلفية التوترات الأميركية الإيرانية التي عايشتها المنطقة.

وقد أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 43.7 نقطة ليبلغ مستوى 9.5880 نقاط بنسبة صعود بلغت 75.0 في المئة. وبلغت كمية تداولات المؤشر 241 مليون سهم تمت من خلال 9653 صفقة نقدية بقيمة 5.68 ملايين دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 13.4 نقطة عند مستوى 4788?6 نقطة بنسبة 0?09 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7.95 ملايين سهم تمت عبر 3344 صفقة نقدية بقيمة 6.6 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 8.66 نقاط ليصل إلى مستوى 8ر6438 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05.1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3.145 ملايين سهم تمت عبر 6309 صفقات بقيمة 8.61 ملايين دينار .

وجاءت شركات «المنتجعات» و«السورية» و«ابيار» و«رمال» و«مشاعر» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أهلي متحد» و«الدولي» و«بيتك» و«خليج ب» وبنك وربة الأكثر تداولا فيما كانت شركات «شارقة أ» و«قيوين أ» و«العقارية» و«بيت الطاقة» وصلبوخ الأكثر انخفاضا.

وقد تابع المتعاملون إيضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم شركة المزايا القابضة فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل -إدارة التنفيذ.وشهدت الجلسة إيضاحا من شركة «أصول للاستثمار» حول قيام شركة مملوكة لها بتوقيع عقد ابتدائي لبيع عقارين بمنطقة السالمية بقيمة 5.3 ملايين دينار.

