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مال وأعمال

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«أصول» تبيع عقارين في السالمية بـ 3.5 ملايين دينار


أعلنت شركة «أصول» للاستثمار عن قيام شركة تابعة لها بتوقيع عقد بيع ابتدائي لبيع عقارين في منطقة السالمية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دينار. وقالت «أصول» في بيان للبورصة، إن المشتري قام بدفع عربون قدره 350 ألف دينار للشركة التابعة بيت أصول العقارية.
وأوضحت أنه سيتم الإفصاح النهائي عن إتمام البيع حين الانتهاء من إجراءات الشهر والتسجيل بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأفادت «أصول» بأنه في حال إتمام البيع سيتم تحقيق أرباح من بيع استثمارات عقارية بمبلغ صافي قدره 290 ألف دينار سوف ينعكس أثرها على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث من 2019.


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