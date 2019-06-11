مال وأعمال

أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص آخر إصدار لسندات وتورّق بقيمة إجمالية بلغت 280 مليون دينار (924.3 مليون دولار).

وقال البنك في بيان ، إن السندات المُشار إليها لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 3.125 في المئة.

وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

وتستخدم تلك السندات أيضاً في ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

