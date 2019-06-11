مال وأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملته الصيفية الموجهة لعملائه من حاملي البطاقات الصادرة عن البنك والتي تتيح لهم إمكانية الحصول على استرداد نقدي لقيمة مشترياتهم لغاية 10,000 دينار.

وعن الحملة الجديدة التي أطلقها البنك لعملائه من حاملي البطاقات قال عبد العزيز ملك، مساعد مدير عام، مركز البطاقات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد «لقد دأب البنك التجاري الكويتي كل صيف على مكافأة عملائه من حاملي البطاقات تقديراً لهم على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية»، وتابع موضحاً أن التجاري سوف يمنح عملائه فرص الفوز بجوائز شهرية عبارة عن استرداد نقدي لغاية 5,000 دينار بالإضافة إلى جائزة كبرى في نهاية الحملة بقيمة 10,000 دينار

وعن آلية الدخول في السحوبات التي تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها لعملاء التجاري من حاملي البطاقات، أوضح ملك أن كل 25 دينار ينفقها العميل باستخدام بطاقته الائتمانية داخل الكويت تمنحه فرصة واحدة للدخول في السحوبات الشهرية وكذلك السحب النهائي بينما كل 25 دينار ينفقها العميل باستخدام بطاقته الائتمانية خارج الكويت تمنحه ثلاث فرص بما يُمكنه من الدخول في السحوبات الشهرية وكذلك السحب النهائي، كما أن كل 25 دينار ينفقها العميل خارج الكويت باستخدام بطاقة السحب الآلي أو البطاقة المسبقة الدفع تمنح العميل فرصة واحدة للدخول في السحوبات الشهرية وكذلك السحب النهائي.

