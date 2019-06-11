مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 9/6/2019 ضد إحدى الشركات عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لعدم تمكينها موظفي الهيئة من الاطلاع على بيانات ومعلومات رأت الهيئة أهمية الاطلاع عليها مما أعاق أعمال وأنشطة الهيئة الرقابية، وكذلك شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (63) والمؤثمة بنص المادة (1/126) من ذات القانون لقيام المبلغ ضدها بمزاولة نشاط الوساطة وتقديم خدمة التداول الإلكتروني للأوراق المالية خارج دولة الكويت دون حصولها على ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، ومزاولة نشاط مستشار استثمار من خلال تقديمها خدمات الاستشارات الاستثمارية دون حصولها على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذا النشاط.

