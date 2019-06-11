مال وأعمال

أعلنت وكالة موديز تثبيت تصنيف القوة المالية للشركة الأهلية للتأمين عند A3 مستقر وهي تعني أن الشركة ذات مستوى متوسط إلى مرتفع ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر وتعكس النظرة المستقبلية أن الشركة ستحافظ على مكانتها القوية في السوق وربحيتها وكفاية رأسمالها، وتكتتب الشركة معظم أنواع التأمين، جنباً إلى جنب مع التأمين على الحياة والصحي. كما أن الشركة هي المساهم الأكبر بنسبة «91?74 في المئة» من شركة إعادة التأمين الكويتية. تتمثل نقاط القوة في الشركة في مركزها القوي في السوق الكويتي من حيث الأقساط المباشرة والمكتتبة وتنوع منتجاتها القوي.