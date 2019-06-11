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سنغافورة - «رويترز»: ارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت السعودية إنه ينبغي علي أوبك وروسيا تقييد الإمدادات عند المستويات الحالية بينما سحبت واشنطن التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك لتزيح غمامة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

غير أن المتعاملين قالوا إن المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد العالمي والتأثير على الطلب على الوقود ما زالا يضغطان على المعنويات في سوق النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق إلى 63.61 دولاراً للبرميل مرتفعا 32 سنتا أو 0.5 في المئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.32 دولارا للبرميل بزيادة 33 سنتا أو 0.6 في المئة.

وقال متعاملون إن أسعار النفط زادت بعد تصريحات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، يوم الجمعة تفيد اقتراب المنظمة من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن روسيا هي مُصدر النفط الوحيد الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

كما قال الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، إن هناك خلافا واضحا في روسيا بشأن تمديد الاتفاق في اجتماع بشأن سياسات الإنتاج يُعقد في فيينا في الأسابيع المقبلة.

وأبلغ الفالح تاس في مقابلة «لذا، اعتقد أن الدولة الباقية التي من المنتظر أن تشارك حاليا هي روسيا، سأنتظر الآليات الروسية حتى تتمخض عن نتيجة».

وأضاف «هناك جدل واضح داخل البلاد بشأن الكمية الدقيقة التي يتعين على روسيا إنتاجها في النصف الثاني».

وقال الفالح إنه ربما يحظى بفرصة أخرى هذا الشهر لبحث الاتفاق مع نوفاك في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل اللقاء مع أوبك. وأشار الفالح إن من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية، الحليف التقليدي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أكتوبر من العام الحالي. وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قال إن شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا.

