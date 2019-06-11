مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن تحقيق «صندوق التعليم الكويتي» (تحت التصفية)، صندوق ملكية خاصة يستهدف دعم القطاع التعليمي في القطاعين العام والخاص داخل الكويت، عوائد على الاستثمار ناتجة عن عمليات التخارج من استثمارات الصندوق التي قامت بها الشركة بصفتها مديراً للصندوق، بلغت نسبتها 56 في المئة لصالح حملة الوحدات منذ تأسيس الصندوق بتاريخ 11 إبريل 2007 وحتى تصفيته بالكامل بتاريخ 25 نوفمبر 2018.

وأشارت كامكو بصفتها مصفي الصندوق في بيان لها بمناسبة انعقاد الجمعية الختامية لحملة وحدات صندوق التعليم الكويتي (تحت التصفية)، أنه بالإضافة إلى العوائد المميزة التي حققها حملة وحدات الصندوق نتيجة استثمارهم في الصندوق، فقد قامت شركة كامكو بصفتها مدير الصندوق آنذاك بتوزيع أرباح نقدية على حملة الوحدات بلغت قيمتها حوالي 19 مليون دولار خلال العام 2017، بما يمثل بعض من عائدات التخارج من جزء من استثمارات الصندوق، وذلك تماشياً مع رغبة حملة الوحدات بتصفية أصول الصندوق واسترداد كامل رأس المال.

والجدير بالذكر، بأن قامت شركة كامكو بتصفية صندوق التعليم الكويتي (تحت التصفية) استناداً على قرار جمعية حملة وحدات الصندوق المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 (حل وتصفية الصندوق) والمعلن عنه في جريدة الكويت اليوم عدد 1420 الصادرة بتاريخ 25 نوفمبر 2018. وقد شهدت الجمعية الختامية المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2019 استعراضاً لتقرير المصفي الختامي عن أعمال التصفية حيث تم اعتماد بيان الحساب الختامي للصندوق بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

والجدير بالذكر بأنه قد تم شطب صندوق التعليم الكويتي من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال بتاريخ 21/05/2019.

وأوضحت كامكو أنه، «على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمتقلبة التي واجهت الأسواق المالية خلال فترة الأزمة المالية، إلا أن قرارات الاستثمار الحصيفة التي اتخذها مدير الصندوق وعمليات التخارج الناجحة قد ساهمت في حماية رأس مال الصندوق وفي تحقيق العوائد المجزية لحملة الوحدات. وقد بلغت صافي قيمة أصول الصندوق بتاريخ إقرار التصفية من قبل جمعية حملة الوحدات، ما يقدر بحوالي 40 مليون دولار، وقد جرى تحويل جميع النقد المتاح إلى حملة الوحدات خلال 3 شهور منذ ذلك تاريخ». وأعربت الشركة عن سعادتها بإنجاز هذا التخارج المميز لحملة وحدات صندوق التعليم الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المالية والإقليمية، متقدمة بالشكر والامتنان والتقدير لحملة وحدات الصندوق الكرام على ثقتهم الكبيرة في كامكو». وقد كان الغرض من إنشاء الصندوق هو الاستثمار في برامج ومشاريع خاصة في قطاع التربية والتعليم في دولة الكويت وخارجها، والعمل على حماية رأس ماله وكسب عوائد معقولة من خلال الاستثمار في فرص استثمارية مميزة.

