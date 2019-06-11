مال وأعمال

أعلنت مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS)، حصولها على جائزة «أفضل مزود للحلول التقنية للمصارف الإسلامية» من منتدى الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية المنعقد أخيراً في مدينة طشقند بأوزباكستان، وقد تسلم الجائزة ممثلا عن مجموعة «ITS» الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية للشركة معاوية أبوالجبين خلال حفل توزيع الجوائز بحضور لفيف من كبار الشخصيات المهمة والمسؤولين لعدد كبير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الكومنولث الروسي (CIS) ودول أخرى من العالم .

وتعليقاً على الجائزة، قال أبو الجبين: «هذه الجائزة هي محصلة العمل الجاد والدؤوب الذي يقوم به الاستشاريون والمختصون في الشركة لتقديم ابتكارات وحلول جديدة ومتميزة. كما أننا نعمل على تعزيز خططنا الإستراتيجية، ونسعى إلى ترسيخ مكانتنا الريادية مع العمل على الاستمرار في توسيع النطاق الجغرافي لعلامتنا التجارية وشبكة العملاء من خلال تطوير مجموعة منتجات «ETHIX» بأحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والأكثر ابتكارا بهدف توفير الدعم للمؤسسات المالية الإسلامية في سعيها المستمر للوصول إلى مستوى تشغيلي متطور ومساعدتها على مواكبة متطلبات العملاء والأسواق، وذلك إلى جانب المساهمة في خفض التكلفة وتحقيق أعلى معدلات الربحية. ويعكس هذا النظام أفضل ما يمكن تطبيقه في مجال الحلول التكنولوجية المصرفية للعملاء بحيث يحقق لهم أعلى درجات الرضا، ومستويات الأداء».

وأضاف ابو الجبين بان مجموعة حلول «ETHIX» التكنولوجية توفر عدداً من المنتجات والخدمات متعددة القنوات سواءً للأفراد أو الشركات في مجال التمويل الإسلامي والاستثمار، بما في ذلك النظام المصرفي الأساسي، ونظام التمويل التجاري، وميكنة إجراءات الفروع، والعمليات المصرفية عن طريق الإنترنت، ولوحات التحكم والتقارير، بالإضافة إلى عدد آخر من المنتجات والخدمات المميزة، مشيرا الى انه تم تطوير مجموعة منتجات «ETHIX» من خلال أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الدعم للمؤسسات المالية في سعيها المستمر للوصول إلى التميز التشغيلي، ومواكبة متطلبات السوق المتزايدة، وخفض التكلفة وتحقيق أعلى معدلات الربحية. واشار الى أن الخدمات المصرفية الإسلامية تمر اليوم بمرحلة تحول فيما تبحث المصارف ومؤسسات التمويل عن حلول اقتصادية فعالة تساعدها على النجاح في عصر التكنولوجيا الرقمية. رغم ازدياد المنافسة بين الشركات التقنية، إلا أن مجموعة (ITS) نجحت في الحفاظ على موقعها كشركة رائدة في تقديم أحدث تكنولوجيا المعلومات للقطاع المالي والمصرفي الإسلامي، وذلك بفضل سجل الشركة الحافل في مجال توفير الحلول والخدمات الرقمية محلياً وإقليمياً وعالمياً.»

