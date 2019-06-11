مال وأعمال

ذكر المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري أن الكويت سجلت أفضل أداء سنوي بنسبة 17% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8.8 في المئة، حيث نجحت السوق الكويتية في تخطي الأجواء السلبية التي سادت بقية أسواق المنطقة والعالم بأداء إيجابي في ظل التقلبات التي شهدها الشهر وتراجع مؤشر الأسواق الخليجية بنسبة 5 في المئة. وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي أسوأ خسارة شهرية له في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأثرت الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على الأجواء الجيوسياسية في المنطقة، على توجهات المستثمرين في الأسواق الخليجية على الرغم مما تشهده هذه الأسواق من أحداث إيجابية في الآونة الأخيرة. ولم تكن الأوضاع في الأسواق العالمية بأفضل حالاً خلال الشهر، حيث تراجع أداء أسواق الولايات المتحدة والأسواق الناشئة عقب البدايات القوية في 2019.

وقد ساعد تزايد فرص ترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي العالمي، خلال المراجعة السنوية المرتقبة في يونيو، في تحقيق المؤشر العام عوائد إيجابية بنسبه 2.1% خلال مايو. ومن ناحية أخرى، أعلنت بورصة الكويت عن المرحلة الأخيرة من خطة تطوير السوق، والتي من المتوقع أن تحدث المزيد من التحسينات في منظومة أسواق المال، بما يدعم موقف السوق الكويتي عند التقييم للإدراج في مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية بنسبة 5.62 في المئة خلال الشهر، نتيجة للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة وعدم توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري. وكان مؤشرا السعودية ودبي الأكثر تأثراً، حيث تراجعا بنسبة 8.47 في المئة و5.30 في المئة على التوالي في مايو. ولم يختلف الحال في أسواق أبوظبي، وقطر، وعُمان، والبحرين، والتي تراجعت بنسبة 4.84 في المئة، و1 في المئة، و0.29 في المئة، و0.03 في المئة على التوالي. وبين الأسواق الخليجية، انفرد السوق الكويتي بالمكاسب هذا الشهر. وتراجع مؤشر السوق السعودي بصورة كبيرة خلال مايو، بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأسهم إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة من تخفيف حدة خسائر هذا الشهر.

اتجاهات السوق

وأشار التقرير إلى أن بورصة الكويت قد أطلقت الحزمة الثالثة والأخيرة من الإصلاحات التي تنفذها في منظومة أسواق المال. وتهدف الإصلاحات الأخيرة إلى توحيد معايير سوق المال وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، وتطمح إلى مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أثمرت إصلاحات بورصة الكويت عن ترقية السوق الكويتي إلى «سوق ناشئة».

