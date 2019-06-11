مال وأعمال

طوكيو - «كونا»: أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الياباني سجل في الربع الأول من العام الحالي أسرع وتيرة للنمو منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع. وقالت النتائج التي اصدرها مكتب مجلس الوزراء الياباني إن الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0?22 في المئة في الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي 2019 بزيادة طفيفة عن تقديرات أولية الشهر الماضي بلغت 1ر2 في المئة. وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني شهد للربع الثاني على التوالي توسعا بعدما نما بنسبة 1?6 في المئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين.وعلى أساس ربع سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0?6 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس مقارنة بالربع السابق بزيادة طفيفة عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 0?5 في المئة.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات وهو أحد المساهمين الرئيسيين في النمو بنسبة 0?3 في المئة ما يوصف بأنه تحول كبير في ضوء التوقعات الأولية السابقة بتسجيله انكماشا بنسبة 0?3 في المئة.ويعود ارتفاع الانفاق الرأسمالي إلى الاستثمار القوي في القطاعات غير الصناعية مثل تجارة التجزئة والخدمات.

