مال وأعمال

ذكر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الأسواق المالية تعرضت لضغوط متنامية خلال شهر مايو في ظل تدهور مناخ التجارة العالمية مجدداً والمخاوف بشأن تأثير تلك العوامل على النمو العالمي. حيث تراجعت مؤشرات أداء الأسهم الرئيسة بنحو 7 في المئة تقريباً، كما تدهور أداء مؤشر عائدات السندات القياسية بشكل ملحوظ. وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأميركي ترامب عن نيته برفع الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية والتي تراجع عنها لاحقاً، وفرض عقوبات على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، الأمر الذي دفع الصين تعلن فرضها رسوم جمركية على الواردات الأميركية، وهو ما زاد من تعقيد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت قريب.

تراجع نمو الأميركي

تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى مستويات مازالت تعد قوية، حيث تم خفض التقديرات إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي مقابل التقديرات السابقة البالغة 3.2 في المئة، فيما يعزى ذلك لتراجع استثمارات القطاع الخاص. وقد أسهم ارتفاع المخزونات في تعزيز النمو في الربع الأول، وهو ارتفاع قد يكون مؤقتاً على الأرجح ويتوقع له أن يتباطأ إلى 2 في المئة أو أدنى من ذلك في الربع الثاني من العام. هذا وما يزال سوق العمل قوياً، على الرغم من أن بيانات التوظيف الأميركية لشهر مايو كانت أضعف بكثير من المتوقع، حيث تمت إضافة 75000 وظيفة جديدة مقابل 175000 وظيفة.

وفي الواقع، ظلت معدلات البطالة في أبريل عند أدنى مستوياتها منذ العام 1969 وبلغت 3.6 في المئة، كما ارتفعت الأجور بمعدل نمو 3.1 في المئة للشهر التاسع على التوالي، وقد أسهم ذلك - إلى جانب تزايد ثقة المستهلك - في انتعاش الإنفاق على مبيعات التجزئة وتصحيح موجة التراجع السابقة. هذا وتتمثل نقطة الضعف الرئيسة على المدى القريب في قطاع الصناعات التحويلية: حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) أدنى مستوياته منذ عامين ونصف العام عند مستوى 52.8 نقطة في أبريل، في ظل تراجع طلبيات التصدير نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي والتوترات التجارية. ورغم أن مؤشر مكون التصنيع يمثل 11 في المئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي، إلا أنه يعد من أهم المؤشرات الرئيسة، خاصة وأن أحدث البيانات تشير إلى إمكانية حدوث تباطؤ بوتيرة أسرع من التقديرات .

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.25-2.50 في المئة والمناداة بنهج سياسة «التحلي بالصبر» قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن معدل الفائدة في كذلك يراقب الفيدرالي الأوضاع الحالية لمعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بيانات التضخم التي تعد محورية بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة. وظل مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - منخفضا عند مستوى 1.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل ودون الحد المستهدف البالغ 2 في المئة وسوف يتسبب استمرار تراجع تلك المعدلات في التشكيك في الادعاءات السابقة لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تعزى ذلك التراجع لعوامل مؤقتة.

ضبابية الرؤية المستقبلية

اتسمت الانباء المتعلقة باقتصاد منطقة اليورو بالإيجابية إلى حد ما، حيث واصلت تعافيها من التباطؤ الذي منيت به العام الماضي على نطاق واسع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني - والذي يمثل حوالي 30 في المئة من الاقتصاد الإجمالي للمنطقة - بنسبة 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2019، بعد أن تجنب بصعوبة تحوله نحو الركود في النصف الثاني من العام 2018، بما يوافق المتوسط السائد في منطقة اليورو. إلا أنه على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه مزيداً من التحديات على المدى القريب في ظل تباطؤ التجارة العالمية والدعوات لتقديم حزمة حوافز مالية، وهو ما يعكس ضبابية الرؤية المستقبلية للنمو.

نمو مفاجئ للاقتصاد الياباني

شهد الاقتصاد الياباني نمواً مفاجئاً في الربع الأول من العام 2019، حيث ارتفع من 1.6 في المئة في الربع الرابع من العام 2018 إلى 2.1 في المئة، متغلباً على التقديرات التي توقعت تراجعه بنسبة 0.2 في المئة. ولقد ظلت مساهمات القطاعين الاستهلاكي والاستثماري إيجابية، إلا أن القطاع الخارجي ظل يعاني من تداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. حيث أظهرت أحدث البيانات التجارية تراجع الصادرات للشهر الخامس على التوالي في أبريل. وتشير القفزة المفاجئة في النشاط الاقتصادي إلى تزايد احتمال أن تمضي السلطات اليابانية قدماً في رفع ضريبة المبيعات المخطط لها في أكتوبر المقبل، وذلك على الرغم من الدعوات المنادية بتأخيرها في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن المتغيرات الخارجية.

انخفاض الرنمينبي الصيني

شهدت الصادرات الصينية انخفاضاً مفاجئاً في أبريل، قبل رفع الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة. حيث انخفضت الصادرات بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل بما يعكس استمرار ضعف الطلب الخارجي. في المقابل، تحسنت الواردات وسجلت نمواً للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، فيما قد يكون مؤشراً على انتعاش الأوضاع المحلية فيما يعزى جزئيا لحزمة التحفيزات التي أعلن عنها خلال الأشهر الأخيرة، والتي تضمنت تخفيضات ضريبية وتيسير السياسات النقدية. وبعد استقرار الرنمينبي نسبياً في وقت سابق من العام الحالي، عاد للتراجع فاقداً 2.5 في المئة من قيمته مقابل الدولار وصولاً إلى 6.9 لكل دولار في مايو وذلك في ظل المخاوف المتعلقة بالتجارة والنمو. ويذكر أن البنك المركزي قد تعهد بعدم السماح للعملة بالهبوط دون مستوى 7 رنمينبي مقابل الدولار في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بهروب رؤوس الأموال.

