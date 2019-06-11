مال وأعمال

سجلت أسعار النفط أول تراجع شهري لها خلال العام 2019 في مايو، حيث تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 11 في المئة على أساس شهري وبلغت 64.5 دولارا للبرميل. وتأثرت الأسعار بالمخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أدى إلى أكبر عمليات بيع في يوم واحد خلال العام في جلسة 23 مايو حيث انخفضت الأسعار (-4.5 في المئة)، بالإضافة إلى تأثرها سلباً بقرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية في الأسبوع الأخير من شهر مايو والتي تراجع عنها لاحقاً. كما جاء انخفاض النفط على الرغم من تنامي المخاطر الجيوسياسية في أعقاب الإعلان عن تعرض بعض ناقلات النفط السعودية والبنية التحتية للنفط لأعمال تخريبية. إلا أنه على الرغم من ذلك، ففي الوقت الذي تلقي فيه التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة بظلالها على الطلب العالمي على النفط، هناك أيضاً في المقابل بعض العوامل الأساسية الداعمة لأسعار النفط من ضمنها: مواصلة منظمة الأوبك وحلفائها خفض إمدادات النفط، وهو الأمر الذي تؤكده أغلب المؤشرات (بلغ معدل التزام الدول الاحدى عشر الأعضاء بمنظمة الأوبك باتفاقية خفض الإنتاج 150 في المئة في أبريل)، هذا بالإضافة إلى استمرار تراجع معدلات الإنتاج لكل من فنزويلا وإيران، واتجاه مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التراجع، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في مارس وصولاً إلى 2,849 مليون برميل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

