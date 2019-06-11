مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت أسعار الذهب من ذروة 14 شهرا بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 1328.08 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل 2018 عند 1348.08 دولاراً للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة واحدا في المئة إلى 1332.20 دولاراً للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسهم الآسيوية بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض رسوم جمركية على المكسيك في اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أميركا الوسطي، وفي الوقت الذي عززت فيه بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال في خفض أميركي لأسعار الفائدة.

وسيتطلع المستثمرون حاليا لأي تطورات في التجارة بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي تسببت فيه طول مدة النزاع بين البلدين في كبح التفاؤل في الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 في المئة إلى 14.79 دولاراً للأوقية.

واستقر البلاتين عند 806.28 دولارات للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1353.55 دولاراً للأوقية.

