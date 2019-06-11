مال وأعمال

تواصل «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية التي قامت بتطوير «برج خليفة» و«دبي مول»، تعزيز حضورها في السوق الصينية، عبر شراكة للمبيعات والتسويق مع «يولي للاستشارات»، الرائدة في تمثيل العلامات التجارية المتخصصة بقطاع الضيافة في الصين. وستقوم شركة «يولي للاستشارات» بالترويج لوجهات العلامتين التجاريتين التابعتين لـ «مجموعة إعمار للضيافة»- «العنوان للفنادق والمنتجعات»، المتخصصة بالفنادق الفاخرة، و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، التي تشتهر بفنادقها العصرية الراقية، وذلك في أبرز الأسواق الصينية، بما في ذلك بكين وشنغهاي. وستروج الشركة لفنادق «مجموعة إعمار للضيافة» بين وكالات السياحة والسفر الصينية، بالإضافة إلى تعزيز سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل الاستراتيجية الترويجية حساباً خاصاً على «وي تشات» و«ويبيو« لتفعيل التواصل مع المسافرين الصينيين الشباب المهتمين دائماً بمواكبة أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا.

بهذه المناسبة، قال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة إعمار للضيافة»: «تعتبر الصين من أهم الأسواق الموردة للسياح بالنسبة لدبي، بفضل الاستراتيجيات التي اعتمدها المدينة لجعل تجربة الزوار الصينيين أكثر تميزاً وسلاسة على كافة المستويات. وتعتبر فنادقنا وجهات مفضلة للسياح الصينيين، بفضل مواقعها الحيوية القريبة من أبرز معالم المدينة مثل «برج خليفة» و«دبي مول» اللذين يجتذبان 97 بالمئة من السياح القادمين إلى دبي. وتمتلك شركة «يولي للاستشارات» خبرة كبيرة في مجال التسويق والمبيعات ضمن قطاع الضيافة، ونتطلع قدماً إلى تعزيز هذه الشراكة التي نثق بأنها ستعزز أعداد الضيوف الصينيين في فنادق المجموعة».

وبدوره، قال لي لاي، مؤسس «يولي للاستشارات»: «تعتبر دبي اليوم من أهم الوجهات المفضلة للمسافرين الصينيين، وانطلاقاً من المكانة الرائدة لشركاتنا، فإننا مدركون لتطلعات واحتياجات الضيوف الصينيين، وسنعمل من هذا المنطلق على الترويج لفنادق «مجموعة إعمار للضيافة» وتعريف السياح الشباب والعائلات والشركات ووكالات المعارض والمؤتمرات بمزاياها المتنوعة. ونحن على ثقة بأن استراتيجيتنا الترويجية المتكاملة ستلعب دوراً جوهرياً في إبراز العلامات التجارية لشركائنا، ومساعدتهم على تقديم خدمات ومرافق تناسب الزوار الصينيين، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على عدد الضيوف القادمين من الصين للإقامة في فنادق «مجموعة إعمار للضيافة».

