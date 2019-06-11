مال وأعمال

قال تقرير شركة الوطني للاستثمار أن البورصة الكويتية هي السوق الخليجية الوحيدة التي حققت أرباحاً خلال شهر مايو، حيث تمكن مؤشر بورصة الكويت من إنهاء الشهر بنسبة 1.81 في المئة، لتصبح الأولى خليجياً، حيث سجل مؤشر البورصة أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام ما نسبته 12.7 في المئة.

وأضاف التقرير أن تراجعات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، شكلت ضغوطا على أداء أسواق الأسهم الخليجية، حيث سجل مؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الخليجية المركب انخفاضاً بنسبة 5.81 في المئة خلال شهر مايو مدفوعاً بخسائر كبيرة في البورصة السعودية التي تراجع مؤشرها بنسبة 8.47 في المئة. كما سجلت أسواق الأسهم في الإمارات خسائر مع تراجع مؤشر سوق دبي المالي العام في دبي ومؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في أبو ظبي بنسبة 5.3 في المئة و4.84 في المئة على التوالي، وكانت التراجعات في قطر أقل حدة بشكل عام، حيث انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.0 في المئة، وكذلك التراجع في سلطنة عمان والبحرين بنسبة -0.29 في المئة لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (MSM30) و-0.03 في المئة لمؤشر بورصة البحرين. وعلى صعيد الأسواق العالمية أشار التقرير إلى ان انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعودة لهجة الخطاب التصعيدي وزيادة التعريفات الجمركية إلى الواجهة تسبب في انهيار واسع النطاق في أسواق المال العالمية وتوقف الاتجاه الصعودي الذي كان سائداً منذ بداية العام.

اتجاه المستثمرين

وذكر التقرير أن تصاعدت التوترات التجارية بين البلدين ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطرة واللجوء إلى الاستثمارات الآمنة. ودخلت أسواق الأسهم العالمية في دوامة هبوطيه غذّتها المخاوف بشأن النمو العالمي والهبوط الحاد في عوائد السندات. وسجلت معظم أسواق الأسهم خسائر مرتفعة خلال شهر مايو حيث تراجع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق العالمية بنسبة 6.23 في المئة خلال الشهر بينما كانت خسائر مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة حوالي 7.53 في المئة.

المؤشرات الأميركية

واتجهت المؤشرات الأميركية إلى الانخفاض خلال الشهر لتمحو مكاسب الأشهر الثلاثة الماضية. وانخفض مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6.58 في المئة و6.69 في المئة، في حين خسر مؤشر ناسداك للتكنولوجيا 7.93 في المئة. وجميع المؤشرات الثلاثة الآن في المنطقة السلبية للربع الثاني عند -2.91 في المئة و-4.30 في المئة لمؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز و3.57- في المئة لمؤشر ناسداك. وانخفض مؤشر داو جونز أكثر من 300 نقطة في آخر يوم تداول في شهر مايو، مسجلاً انخفاضاً للأسبوع السادس على التوالي وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2011 وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. كما شهدت عوائد سندات الخزانة تراجعاً خلال الشهر حيث انخفض العائد على 10 سنوات من 2.50 في المئة في نهاية أبريل إلى 2.14 في المئة في نهاية مايو متراجعاً إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في سبتمبر 2017.

المؤشرات الأوروبية

وحذت المؤشرات الأوروبية حذو الأسواق العالمية حيث خسر مؤشر Stoxx Europe 600 5.70 في المئة من قيمته وتحول أداءه للربع الثاني 2019 إلى سلبي بنسبة 2.65 في المئة. وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 5.0 في المئة.

وتراجع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 6.78 في المئة. واستمر نشاط الصناعات التحويلية في أوروبا في الاتجاه الهبوطي منذ بداية عام 2018 حيث وصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي في شهر مايو إلى 47.7 مقارنة بتقديرات 48.1 وقراءة سابقة بلغت 47.9 في أبريل.

