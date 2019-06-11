مال وأعمال

أكد مشاري المرشاد رئيس مجلس ادارة مجموعة المرشاد القابضة الكويتية ان فنادق المجموعة في مكة المكرمة حققت معدلات تشغيل بلغت 100% خلال شهر رمضان بارتفاع 10 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي، لافتا الى ان فنادق مجموعة دار المرشاد1 و2 استفادت من اصدار وزارة الحج والعمرة لأكثر من 6.9 ملايين تأشيرة عمرة الامر الذي انعكس بالإيجاب على جميع فنادق مكة المكرمة التي شهدت اعلى نسبة اشغال خلال الاعوام الماضية .

وقال المرشاد في تصريح صحافي ان المجموعة نجحت في تطبيق الاستراتيجية التي تم اعدادها من مجلس الادارة بتأجير فندق «دار المرشاد 1» لحملة تركية للحج والعمرة ، بالإضافة الى تأجير فندق «دار المرشاد 2» بالطاقة القصوى لحملة بحرينية بعدد 1224 معتمراً، مؤكدا نجاح الخطط التسويقية لفنادق المجموعة في مكة المكرمة التي يتم تطويرها بشكل مستمر للمحافظة على نسب الاشغال طوال العام .

وزاد المرشاد ان مجموعة المرشاد القابضة وشركاتها التابعة حققت ارباح بلغت 7.5 في المئة في الربع الثاني من القطاع الفندقي في مكة المكرمة .

وأضاف المرشاد انه جار تفعيل استراتيجية المجموعة في المملكة العربية السعودية حيث تم الانتهاء من تأسيس مجموعة السحاب القابضة للتشغيل والصيانة ومقرها مكة مكرمة، بالإضافة الى تأسيس شركة كوت للتجارة والمقاولات في جدة وذلك للبدء في العمل على تدشين سلسلة من المطاعم والكافيهات بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الملكي للأمير محمد بن سلمان. وكشف المرشاد عن نجاح المجموعة في الاتفاق على استئجار مقر اداري على مساحة 450 متراً مربعاً في افخم الابراج التجارية في جدة ليكون فرع لمجموعة المرشاد لإدارة اعمال شركات ومؤسسات المجموعة في السعودية ، مشيرا الى انه جار حاليا التفاوض مع شركة عقارية لاستثمار في قطاع الشاليهات بجدة وذلك للاستفادة من نجاحات المجموعة في المملكة عبر ادارتها في السوق المحلي والخليجي لما تتمتع به شواطئ جدة وخصوصا منطقة ابحر من ساحل سياحي على أعلى مستوى.

وأشار المرشاد الى ان المجموعة تبحث عن قطعة ارض تجارية في كورنيش جدة لبناء مطعم ضخم فئة 5 نجوم ليكون منتزهاً عائلياً شاملاً للعوائل والافراد وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية مجلس الادارة للأعوام الثلاثة المقبلة ،وذلك بالتزامن مع البحث عن فرص للاستثمار الفندقي 5 نجوم بالمنطقة المركزية بجوار الحرم المكي الشريف وايضا في المدينة المنورة وجدة .

وكشف المرشاد عن ان مجموعة المرشاد القابضة تدرس بالتعاون مع اكبر المكاتب الاستشارية المعتمدة للإدراج في سوق المال السعودي بعد أخذ الموافقات الرسمية عبر ادراج احدى شركات المجموعة سواء الكويتية أو السعودية لطرح اسهم للاكتتاب العام، وكذلك تأسيس صندوق استثماري للعمل في القطاع التجاري الاستثماري للاستفادة من التطورات التنموية والاستثمارية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية حاليا.

عن استثمارات المجموعة في مصر أوضح المرشاد انه تم الاتفاق مع احدى الشركات العقارية للدخول في مشروع سكني في محافظة الاسكندرية ومشروع ثان ساحلي في منطقة الضبعة وسوف يتم الاعلان عن كافة تفاصيل المشاريع قبل شهر اغسطس المقبل .

وشدد المرشاد في ختام تصريحه ان اعمال شركة المرشاد للإنتاج الزراعي والحيواني توقفت مشاريعها في السودان نتيجة الاحداث السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، لافتا الى اننا نترقب هدوء الاوضاع لمباشرة اعمالنا مرة ثانية لزراعة البرسيم الحجازي والتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي.

