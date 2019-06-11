علم ومعرفة

تنطلق يوم الخميس الموافق 13/6/2019 في قصر السلام بمحكمة العدل الدولية بلاهاي فعاليات المنتدى العالمي لثقافة السلام الذي تقيمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم. وقد اختارت المؤسسة محورين رئيسين هما: «تدريس ثقافة السلام» و»حماية التراث الثقافي العالمي» ليتصدرا جدول أعمال المنتدى، حيث يحاضر فيهما نخبة من ممثلي عدد من الدول. كما ستقدم المؤسسة 17 منهجاً من أجل تدريس ثقافة السلام في العالم من الحضانة إلى الجامعة وقد سبق أن حظيت هذه المناهج بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتضمن برنامج المنتدى محاور عميقة حول السلام ويتحدث فيها شخصيات بارزة، حيث يلقي خطاب الافتتاح فخامة رئيس مالطا جورج فيلا، ويتحدث في الافتتاح كل من جوك برندت ممثلة الحكومة الهولندية ووكيلة وزارة الخارجية، وإيريك دي باديتس رئيس مؤسسة كارنيجي قصر السلام بهولندا، وعبدالعزيز سعود البابطين رئيس المؤسسة، وسمو الأمير تركي الفيصل آل سعود من المملكة العربية السعودية. أما الجلسة الأولى فيترأسها رئيس جمهورية البوسنة والهرسك الأسبق الحارث سيلايجتش، أما المتحدثون فهم: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، ووزير خارجية اليمن خالد اليماني، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، ورئيس جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير، وعمدة باليرمو لولوكا أورلاندو.

أما الجلسة الثانية فيترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسبق الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والمتحدثون فيها هم: ممثل رئيس جمهورية العراق علي الشكري، ورئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي آل خليفة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لجمهورية اليمن عبدالله لملس، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة إقليم كردستان العراق يوسف كوران. الجلسة الثالثة يترأسها رئيس المعهد الدولي للسلام تيري رود لارسن، والمتحدثون هم: رئيس البرلمان المالطي ووزير الخارجية الأسبق مايكل فرندو، ووزير التربية والتعليم العالي في دولة الكويت حامد العازمي، ووزيرة الخارجية لجمهورية أفريقيا الوسطى سلفي بيبو تيمون، وعضو البرلمان الأوروبي طوكيا سيفي، ووزير التربية لجمهورية أفريقيا الوسطى موكاداس نوري، ومستشار اليونسكو للتراث الثقافي منير بوشناقي. أما الجلسة الختامية فيترأسها رئيس محكمة العدل الدولية عبدالقوي أحمد يوسف، والمتحدثون فيها كل من: ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبدالعزيز سعود البابطين رئيس المؤسسة، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن أركانج توادرا ورئيس مالطا السابقة السيدة ماري لويز كوليرو، ورئيس تركيا السابق عبدالله غل، وممثل رئيس الجمهورية التونسية حسان العرفاوي، والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية ليبيريا لورنس كونملا ورئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق عمار الحكيم، ويلقي كلمة الختام رئيس جامعة لايدن كارل ستولكر. وقال رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين: إن هذا المنتدى يأتي بالشراكة مع المعهد الدولي للسلام وجامعة ليدن في هولندا ومنظمة الصليب الأحمر الدولية وقصر السلام في محكمة العدل الدولية. وقد دعت المؤسسة إليه شخصيات صاحبة قرار سياسي وثقافي وإعلامي ومدني. وأضاف البابطين: يعقد هذا المنتدى في وقت هو أحوج ما يكون فيه العالم إلى السلام وإرساء قواعد التعايش بين البشرية التي دخلت في العقد الأخير من الزمن أعتى حالاتها من النزاعات والصراعات الداخلية والخارجية.

