علم ومعرفة

أعلنت جائزة «أبو القاسم الشابي» فتح باب الترشح بدروتها لسنة 2019 الخاصة بـ «التأليف المسرحى العربى». والجائزة برعاية «البنك التونسى» منذ خمسة وثلاثين عاما، ومن شروط الترشح:

أن يكون العمل المرشح مؤلفا باللغة العربية الفصحى، وغير مقتبس، وليس مترجما، ولا مكتوبا بالأساليب التجريبية الحديثة، وأن يكون العمل قابلا للإخراج مستقبلا، أو تم تنفيذه على المسرح خلال العشر سنوات الماضية، من 2009 إلى الآن، وأن يقدم المترشح بيانا بمكان عرضه من 2009 إلى 2019، وقائمة بمن شاركوا فيه من الفنانين والتقنيين، وأن يكون العمل منشورا ومطبوعا في كتاب، وصادرا في الفترة ذاتها، وأن يقدم المتسابق خمس نسخ من الكتاب إلى إدارة الجائزة، و النسخ الإلكترونية لا يعتد بها، وأن يرسل سيرته الأدبية والفنية.

وألا يكون العمل قد حاز أية جائزة من أية جهة، وتقبل الأعمال في التأليف المسرحى من المبدعين الذين فازوا بجائزة «أبو القاسم الشابي» في الأجناس الأدبية الأخرى، وأن يرسل المشارك نسخ عمله بالبريد العادي إلى العنوان التالى: جائزة أبو القاسم الشابي دورة النص المسرحي البنك التونسي 2 نهج تركيا، تونس 1001 الجمهورية التونسية.

تبلغ قيمة الجائزة خمسة وعشرين ألف دينار تونسي «25,000»، وآخر موعد لقبول الترشيحات هو الأول من ديسمبر 2019، والأعمال المرسلة لا ترد إلى أصحابها.

