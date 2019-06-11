آخر النهار

صرحت الفنانة سماح في ضوء مشاركتها الاخيرة عبر مسلسل «موضي قطعة من ذهب» ضمن موسم اعمال رمضان بانه يلامس كل عائلة ويدخل في كل بيت وذلك من وجهة نظرها حيث ان القصة و الاحداث العائلية ممكن تحصل في كل بيت ومع اي احد حيث احتوى العمل على عنصر الحب ومواقف ورسائل ذات قيمة.

وقالت ايضا : الكل احب الشخصيات ولله الحمد وبحيادية فان كل الممثلين أبدعوا من دون استثناء بسبب الروح الجميلة التي كانت بين الكل والمسلسل نافس بكل قوة اعمالاً قوية كثيرة كانت حاضرة وبارزة كما كانت هناك وجهات نظر مختلفة عن العمل واعتقد هذا جزء من نجاحه واقول شكرا من كل قلبي لمن أسهم في انجاح هذا العمل سواء من المخرج او المؤلف والممثلين وايضا فريق العمل الذي كان خلف الكواليس واقول شكرا ايضا لكل كلمة جميلة ونقد ايجابي او سلبي قيلت لي.

يذكر ان العمل من بطولة كلا من داود حسين، وأسمهان توفيق، إلى جانب نور الكويتية ولمياء طارق ويعقوب عبدالله وحسين المهدي وهبة الدري وعبدالمحسن القفاص وشهد الياسين، ومجموعة من نجوم الخليج وهو من تأليف حمد الرومي وإخراج منير الزعبي.

