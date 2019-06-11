آخر النهار

مخطئ من يعتقد أن «إم. بي. سي» مجرد قناة فضائية، انها مؤسسة إعلامية ضحمة، شيء ما يعادل العديد من وزارات الإعلام في عدد كبير من البلاد العربية.

احترافية اعلامية عالية المستوى، على صعيد التخطيط والانتاج والبرمجة والتشويق.

و«إم. بي. .سي» لم تعد مجرد قناة واحدة ،بل سلسلة من القنوات، وذهبت الى مناطق تفتح أبواب وتشرع نوافذ، كما حصل مع «إم. بي. سي» مصر وأخيرا «إم. بي. سي» العراق وهذه الأخيرة، استطاعت ان تحرك الكثير من السكون.. وتعيد اكتشاف أسماء ومبدعين كادت تذهب الى النسيان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الاجتماعية الصعبة في ذلك البلد الحبيب.

«إم. بي. سي» مستودع حقيقي للأفكار التي يتم احتضانها وتطويرها وإنضاجها على نار هادئة ومنحها الدعم المادي والمعنوي للانطلاق بعيدا.

«إم. بي. سي» فضاء خصب للتحليق بالمبدع والإنتاج الفني والاعلامي العربي الى فضاءات أبعد.. وأرحب.

وحتى لا نطيل.. ما أحوجنا ان تظل «إم. بي. سي» دائما محافظة على ذلك البعد العربي.. وهو الأمر الذي تنفرد.. وتتميز به.

على المحبة نلتقي

