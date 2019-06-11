آخر النهار

يشارك الفنان كاظم الساهر في فعاليات مهرجان صيف قطر 2019 يوم 16 أغسطس المقبل في مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيشدو بباقة من أروع أغانيه المعروفة.

ويتمتع الفنان كاظم الساهر بقاعدة جماهيرية عريضة ومكانة مرموقة في قطر والعالم العربي وخارجه منذ أكثر من ثلاثة عقود، باع خلالها ما يزيد على 100 مليون نسخة من ألبوماته الغنائية. ويأتي هذا الحفل الموسيقي ضمن الفعاليات الترفيهية الخاصّة بمهرجان صيف قطر، الذي يقدّم مجموعة كبيرة ومتنوّعة من العروض الثقافية والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار والأذواق. ويقام برنامج الصيف في قطر من أول أيام العيد وحتى 16 أغسطس، وهو جزء من استراتيجية المجلس الوطني للسياحة لتعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للعائلات على مدار السنة.