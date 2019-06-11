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فيلم « الممر» واحد من اضخم النتاجات السينمائية التي تتناول بطولات الجيش العربي المصري في حرب الاستنزاف. وقد انطلقت عروض الفيلم في الصالات المصرية والخليجية مع بداية عيد الفطر المبارك. «الممر» إخراج شريف عرفة و يتعرض الفيلم لفترة ما قبل نكسة 5 يونيو 1967 والأحداث التي سبقتها مروراً بالهزيمة وبالحالة النفسية. التي عاشتها مصر علي كافة الأصعدة بعد أيام النكسة. ويتصادف أن تزامن عرض الفيلم مع الذكرى الـ 52 لهزيمة يونيو 1967.

عن هذا العمل الضخم يقول الفنان أحمز عز في تصريح بمناسبة اطلاق الفيلم :

فيلم «الممر» هو أضخم إنتاج مصري حتى الآن حيث تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر. وهي جرأة من منتج الفيلم هشام عبدالخالق في التصدي لإنتاج هذا الفيلم المهم عندما اختار ان يقدم فيلماً مصرياً ميزانيته تتخطى إنتاج أربعة أفلام طويلة دون التفكير في العائد.

وأضاف: تم تصوير الفيلم علي مدار ثلاثة أشهر. وقد تم بناء ديكورات الفيلم بالكامل. كما وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تمت الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها الواقع خلال تلك الفترة.

يقول أحمد عز: يتضمن الفيلم مشاهد أكشن لم يحدث مثلها من قبل في السينما المصرية وبتقنيات جديدة لم يتم استخدامها من قبل حيث تمت الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

قال: ألعب شخصية وقائد حربي بالجيش يدعى القائد «نور» واعتبر فيلم «الممر» هو أصعب فيلم شاركت فيه خلال مسيرتي على المستوين الفني والبدني.

من ناحية أخرى صاغ الموسيقار الكبير عمر خيرت الموسيقى التصويرية لفيلم «الممر» كما قام بتلحين أغنيتين يتم تقديمهما خلال أحداث الفيلم ويقول الموسيقار عمر خيرت :

الأفلام ذات الطابع العسكري والحربي خاصة التي تتناول الصراع العربي الإسرائيلي تحتاج موسيقى ذات طابع خاص.. وبإحساس مختلف أحرص علي تقديمه. وسبق أن قدمت مقطوعات لأعمال عسكرية ووطنية منها موسيقى فيلمي «إعدام ميت» و«ولاد العم» ومسلسل «العميل 1001» و«الثعلب».

قال: من أجل وضع الموسيقى التصويرية لفيلم «الممر» ألغيت حفلاتي الموسيقية التي كان من المقرر إقامتها في شهر ابريل الماضي بدار الأوبرا وذلك للانتهاء من الموسيقى التصويرية للفيلم الذي يعتبر التعاون الخامس لي مع المخرج شريف عرفة بعد أفلام «مافيا» و«الجزيرة» و«ولاد العم» و«النوم في العسل».

يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم فإلي جانب الفنان أحمد عز هناك أحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأمير صلاح الدين وأحمد صلاح حسني وأسماء أبواليزيد.. إلى جانب ضيوف الشرف هند صبري وانعام سالوسة وشريف منير وحجاج عبدالعظيم.

كما تزامن عرض الفيلم مع اطلاق البوستر الرسمي لفيلم «الممر» وضم 11 من أبطال العمل يتوسطهم أحمد عز مع أبطال الفيلم بزي العسكرية المصرية. وإياد نصار بالزي الاسرائيلي وأسماء أبواليزيد ومحمد جمعة بالزي البدوي.

