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احتفل أرنولد شوارزنغر بمسيرته المهنية الحافلة بالانجازات، بإصدار ديو غنائي مع مغني الراب النمساوي أندرياس غابالييه، وثق فيه أبرز مشاهده التمثيلية والعبارات والأقوال التي اشتهر بها في أعماله السينمائية، وفي مقدمتها سلسلة أفلام «ذا تيرميناتور»».

تروي الأغنية المصورة بطريقة الفيديو كليب من 5 دقائق، رحلة صعود شوارزنجر البطل النمساوي في كمال أجسام إلى أحد أكبر الأسماء في هوليوود، ويهدف شوارزنجر بأغنيته لتقديم رسالة تحفيز وتشجيع لجمهوره لتحديد الأهداف وتحقيق الأحلام والنجاح.

وحقق فيديو الأغنية بعنوان «Pump it Up»، الذي صورت بعض مشاهده في لوس أنجليس، أكثر من 700 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه.

ويأتي الفيديو الذي اختتم بعبارته الشهيرة «أنا شوارزنجر..سأعود قريباً»، في إطار حملة ترويجية يقودها منذ فترة استعداداً لطرح الجزء السادس من سلسلة أفلام الحركة والخيال العلمي «ذا ترميناتور» بعنوان «Dark Fate» في نوفمبر المقبل.

