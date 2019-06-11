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طرحت «والت ديزني» مجموعة من البوسترات الترويجية لفيلم العائلة والمغامرة المنتظر «The Lion King» أو الملك الأسد المقرر طرحه في 19 يوليو المقبل بصالات السينما.

أحداث القصة تدور في إحدى الغابات الإفريقية، وهي إعادة تخيل لقصة الأسد الملك استنادا إلى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتج عام 1994. حيث يتعرض لرحلة سيمبا الطويلة مع العالم والذات بعد رحيل والده موفاسا غدرا على يد سكار شقيقه الطامع في السلطة وبسط نفوذه على صخرة العزة.

الفيلم من بطولة أصوات دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه، سيناريو وحوار جيف ناثانسون، وا: جان فافريو.

