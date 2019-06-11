وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق حيث نقل تعازي أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وضحة علي عبدالرحمن المنير رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تعزية من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان عبر فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن لا يريه أي مكروه بعزيز. كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تعزية من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن لا يريه أي مكروه بعزيز. وكان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء تلقى امس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حيث أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها والدته. وعبر سموه عن خالص شكره وامتنانه للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على تفضله الكريم وصادق مواساته بوفاة المغفور لها والدته.

وتلقى سمو الشيخ جابر المبارك كذلك اتصالا هاتفيا من الأمير خليفه بن سلمان آل خليفه رئيس وزراء البحرين، حيث أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها والدته داعيا المولى أن يتغمد الفقيدة برحمته وان يسكنها فسيح جناته.

