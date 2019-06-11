وطن النهار

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس الاثنين مع سفير نيبال لدى الكويت دورجا براساد بهانداري، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر. كما اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس مع القائم باعمال سفارة دولة ليبيا لدى الكويت السفير علي العلوص وتم خلال اللقاء بحث عدد من اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

واجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني وتم خلال اللقاء بحث عدد من اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاءات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

