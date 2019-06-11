وطن النهار

في جلسة غلب عليها النشاط والحيوية والتدقيق في المعاملات والاقتراحات والرسائل الواردة، اجل المجلس البلدي برئاسة اسامة العتيبي مناقشة اجازة المجلس الى الجلسة القادمة بعد ان تقدم العضو د. حسن كمال بتحديد الفترة من 7/7/2019 حتى 1/9/2019 لتكون عطلة صيفية للأعضاء.

وقال حسن كمال ان الأمر متروك للاعضاء في ابداء الرأي، خاصة ان الفترة المحددة تقل عن فترة الشهرين.

وقال مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب انه لاخلاف قانونيا على طلب الاجازة اذا كانت هناك موافقة من اعضاء البلدي على المدة الزمنية المقترحة التي ابداها العضو حسن كمال.

بدوره طلب رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي تأجيل اقرار العطلة الى الجلسة القادمة، من اجل ان يبدي الاعضاء رأيا متوافقا مع المدة المقترحة.

وفي جانب اخر وافق المجلس على طلب الادارة العامة للطيران المدني تخصيص مساحة 2565م2 للاستعمالات التجارية لخدمة قاعة (VIP) للمسافرين بمطار الكويت الدولي من اجمالي مساحة الموقع البالغة 230000 موزعة مابين الدور الارضي والدور الأول شريطة ابرام عقود املاك الدولة، كما وافق على عدد من المواضيع في لجنة الفروانية منها طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري ترحيل جسر المشاة المخصص سابقا بين منطقتي خيطان والفروانية فوق طريق المطار الى موقع اخر بديل لتفادي التعارض بين جسر المشاة المقترح وجسور السيارات القائمة بنفس المنطقة، والاقتراح الخاص استحداث جسرين او اكثر لمشاة احدهما بالقرب من شارع كراون بلازا بالفروانية، و طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع لمواقف سيارات سطحية لمسجد مخصص في القطعة (5) ضمن منطقة الفردوس.

ووافق المجلس ايضا على تقليص مساحة موقع محطة وقود رقم (11) جليب الشيوخ قطعة رقم (1) وعلى طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة حرم الطريق الدائري (6.5) لتأمين مداخل ومخارج المنطقة المستقبلية عبر طريق الخدمات بمنطقة جنوب خيطان.

واعاد المجلس للجهاز التنفيذي طلب تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة (4000 م2) في منطقة الأندلس.

كما وافق المجلس على مشروع برايح سالم وعلى الانشطة التجارية المطروحة فيه.

وابقى المجلس على الجدول المواضيع المتعلقة بمحضر لجنة الجهراء منها مايتعلق بمجمع كليات ومعاهد (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالجهراء على الدائري السادس بجوار المنطقة الصناعية.

وقال العضو حمود العنزي: يفضل ان يتم مناقشة مواضيع محافظة الجهراء في الجلسة من باب المصلحة العامة نظرا لوجود مشاريع حيوية لاتحتمل التأجيل خاصة انها تتعلق بمشاريع اسكانية وهيئة الطرق.

بدوره رفض العضو عبدالسلام الرندي المناقشة لان تداولها في الجلسة سيغيب دور واهمية اللجان، مؤكدا ان مناقشتها في الجلسة سيسبب زحمة في جدول الأعمال وتم تأجيل مناقشتها بتصويت الاعضاء.

وحول وجود معاملات مضى عليها اكثر من 60 يوما في البلدي منها دراسة ابتدائية لوضع تصور للائحة المجلس البلدي.

قال العضو حسن كمال ان الدراسات المطروحة تعتبر جيدة خاصة انها تبين الفروقات في قانون 2005 وقانون 33/2016.

وبشأن موضوع اصدار وثائق البيوت الحكومية مباشرة من وزارة العدل طالب كمال باستدعاء كل الجهات من اجل مناقشة التوثيق وتسجيل البيانات، خاصة الهيئة العامة للاسكان والتسجيل العقاري وتم الموضوع للجنة الاصلاح والتطوير.

اما الشكوى المقدمة بشأن تعطيل انشاء الموقع الجديد لمسجد القاسم بن محمد بمنطقة العبدلي الزارعية. فقال عنها العضو مشعل الحمضان مشكلة البلدية انها هي من تعطل بعض الشكاوى ولاترد على مخاطبات لجنة الشكاوى والعرائض، مؤكدا ان مواضيع لجنة الشكاوى والعرائض نجد ردودها في لجنة الجهراء وهذا مثال لعدم تدقيقها في بعض المعاملات.

واعاد المجلس للجنة البيئة مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات بعد ان تقوم البلدية بتجهيز كافة الردود والاستفسارات المتعلقة في هذا الجانب.

وبشأن اعادة تدوير النفايات ووضع سلال المهملات في المجمعات والأسواق قالت العضو مها البغلي ان البلدية لاتتعامل مع موضوع فرز النفايات بحيادية، حيث ان المشروع يحتاج لخبرة كاملة حول تنفيذ المشروع، مؤكدة ان اعادة النفايات للمرادم ليس حلا نهائيا للمشكلة.

واعاد المجلس الى لجنة الاحمدي موضوع توفير مقر لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بالمناطق الوفرة والعبدلي الزراعيتين.

وقال العضو فهيد المويزري: ان اللجنة قامت بدعوة بعض الجهات لكنها لم تحضر، لافتا الى ان اللجنة ستقوم بتوجيه دعوات مرة اخرى للجهات من اجل ان تتجاوب.

وحول الأراضي التى تم تخصيصها للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قالت العضو مها البغلي لا اكتفي برد البلدية وهناك استفسارات لم يتم الرد عليها وفي انتظار الردود الاخرى.

بدوره قال مدير عام البلدية احمد المنفوحي ان الجهاز التنفيذي لم يحدد مواعيد معينه لسحب الاراضي حيث انه لم يصدر قرار واضح يتعلق بهذا الجانب، مؤكدا ان بعض الجهات لم تستخدم الأراضي والبلدية ستتابع هذه الجزئية المتعلقة بسحب الاراضي.

وعن موضوع عقد تشغيل وصيانة مبنى المجلس البلدي الجديد قالت البغلي لم اكتف برد البلدية واطالب بتوضيح عقد تشغيل للمبنى، ومن سيقوم بتشغيل المبنى بعد الانتهاء منه كليا مطالبة بأن يكون مقاول متخصص وليس مقاول المشروع.

بدوره اكد مدير عام البلدية احمد المنفوحي ان البلدية لديها عقود صيانة وتشغيل لكل مباني العاصمة، موضحا ان الصورة ستتضح بعد تسليم المشروع من المقاول.

وحول اراضي ومباني وزارة التربية التي لم تستخدم قال العضو حسن كمال نحن نساعد البلدية وهناك اراضٍ معلقة لبعض الجهات ومخصصة سابقا وغير مستفيدين منها، وهذا لا يعتبر ردا بالنسبة لنا واطالب بحصر الاراضي.

بدوره قال مدير عام البلدية: لدينا شح في الأراضي خاصة ان هناك بعض الاراضي المخصصة لبعض الجهات نحاول استخدامها في توفير محولات كهربائية في الاراضي المخصصة غير المستخدمة.

من جانبه اشاد العضو حمود العنزي بدور البلدية وقال انها اختلفت عن السابق حيث انها تعمل وفق تحديات.

وحول محضر لجنة محافظة الأحمدي وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية نقل مواقف السيارات المخصصة للمسجد بالقطعة رقم (9) بمنطقة الوفرة الز ارعية.

كما وافق على طلب شركة نفط الكويت التصريح بتخصيص موقع بديل لموقع المكاتب المؤقتة وتشوين مواد المخصص بموجب قرار اللجنة المؤقتة بمنطقة الشعيبة لتنفيذ مشروع تقديم خدمات لعمليات الحفر. وعلى طلب الديوان الأميري تخصيص موقع لمكاتب وتشوين مواد بمنطقة القبلة لتنفيذ عقد مشروع قصر العدل الجديد.

ورفض المجلس طلب نادي المصارف استثمار قطعة الأرض المقابلة لوزارة الاعلام.

وبشأن مشروع برايح سالم «قال نائب رئيس البلدي عبدالله المحري المشروع اخذ فترة زمنية كافية، مطالبا بان تكون الاستعمالات متوافرة مع متطلبات المشروع، بشرط الا تكون هناك تجهيزات ناقصة.

بدوره قال نائب نائب المدير العام لشؤون قطاع العاصمة والجهراء فيصل الجمعة، ان البلدية تقوم بكل ما لديها من اجل دعم هذا المشروع، مؤكدا انه لن تتم اضافة نشاط اخر الا بعد الرجوع للجهة المتعاقدة.

واكد الجمعة ان هذا المشروع وطني ومدعوم من قبل البلدية موضحا ان الأنشطة التي سيتم تداولها «مصنفة» ولن تؤثر على الحركة التجارية المجاورة لبرايح سالم، حيث ان الشركة المنفذة لها رؤيتها حيال هذا المشروع.

من جانبه قال د. حسن كمال ان هناك 14 كشكا تتضمن انشطة تجارية، متسائلا كيف يتم التأجير بمبلغ 800 دينار ومساحة الكشك ما يقارب امتارا محدودة، مؤكدا ان السعر مبالغ فيه وهل هذا المشروع هو جلب ايرادات للبلدية.

وفي جانب آخر استغرب العضو عبدالعزيز المعجل رفض وزير البلدية توفير مواقف لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان الدولة قدمت دعما للمبادرين.

واكد المعجل انه مشروع وطني فاذا كان الوزير مستندا الى رأي قانوني، فأنني اطالب باستخدام المادة 25 من القانون والتصويت عليه واحالته لمجلس الوزراء للبت فيه وتم التصويت بموافقة 13 عضو.

واوضح المعجل ان البلدية تتعامل بمزاجية في الموافقات على بعض المشاريع.

