وطن النهار

نفذت عدد من معلمات رياض الأطفال، اعتصاما في ديوان عام الوزارة، احتجاجا على صعوبة اختبارات الترقي للوظائف الاشرافية الالكترونية، معربات عن استيائهن من النتائج والأخطاء والملاحظات التي شابت الاسئلة الموضوعة في مختلف الجوانب التربوي والفني والاداري.

وطالبت المعلمات خلال تجمعهن امام مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية، بضورة إلغاء الأسئلة الادارية وإضافة درجاتها لنتائج الاختبار، مشيرات إلى أن هناك ظلما واقع عليهن لاسيما ان خبرتهم تجاوزت 17 سنة ولم يجتازوا الاختبار بعد أن كان الترشيح مستبعد لمدة 5 سنوات سابقة.

وأوضحن أنهن لم يتم مساواتهن مع المراحل الاخرى حيث الترقيات لديهم أسرع من الرياض.

وقد احتوى الاختبار بالعديد من الاخطاء ناهيك عن عدم توفر مصادر المعلومات المعتمدة للدارسة، مشددات على أهمية وضع ثلاث أو اربع مشرفات فنيات في الرياض بدلا من مشرفتين للتخلص من تكدس المعلمات الموجودات على قائمة الانتظار ولايوجد لها شاغر الا بعد مرور 19 سنه خدمة.

