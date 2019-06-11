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وزير الكهرباء: استعددنا للصيف بشكل جيد

علي الفرحان
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الثلاثاء 11 يونيو 2019

طمأن وزير الكهرباء والماء وزير النفط د. خالد الفاضل ان الوزارة وتزامنا مع ارتفاعات الحرارة في الوقت الحالي وفرت وحدات توربينية غازية دخلت الخدمة للعمل على توفير الطاقة ، لافتا الى ان وزارة الكهرباء استعدت لموسم الصيف بشكل جيد.
استنفار الوزارة جاء بعد توجسها من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة والذي بانت ملامحه وتأثيره سلبا على المحولات والمولدات الكهربائية بانقطاع التيار الكهربائي خلال الايام الماضية على مناطق مختلفة وفي محافظات الكويت المختلفة الامر الذي سادت معه حالة من التذمر والاستياء من المواطنين.


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