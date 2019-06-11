وطن النهار

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية، الى سحب عدد من صالات الأفراح الموزعة في مختلف المحافظات الست، حيث انها بصدد اعادة التحرك باجراءات السحب لجميع الصالات المخالفة فور اقرار الميزانية بعد ان توقفت خلال الفترة الماضية.

وكشفت وكيلة الوزارة هناء الهاجري، عن عزمهم خلال الفترة المقبلة بسحب 5 صالات سنويا، باعتبار ان مبانيها تحتاج الى الترميم والصيانة، مبينة ان 35 صالة افراح تديرها الوزارة على ان يزيد العدد بعد البدء في السحب من جديد عند اقرار الميزانية القادمة التي تم التخصيص بها بندا لانشاء وتجهيز الصالات.

وقالت الهاجري في تصريح للصحافيين، خلال حفل افتتاح صالة نهار البغيلي في محافظة الجهراء بمنطقة النعيم الذي نظم صباح امس تحت رعاية وزير الشوؤن سعد الخراز، ان ادارة الخدمات العامة وبكادر شبابي من المهندسين قاموا باعادة صيانة هذه الصالة وتجهيزها بهذا الشكل والتي تعتبر الخامسة التي تم انجاز اعمال الصيانة بها وتجهيزها.

من جهتها، اكدت مديرة ادارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية نادية العازمي، ان افتتاح الصالة جاء بعد اعادة ترميمها حيث كانت مغلقة لمدة عام كامل، مشيرة الى ان الوزارة وضعت خطة انشائية متكاملة، حيث البدء في صالة عبدالله المبارك التابعة لجمعية الجهراء التعاونية ثم صالة جمعية العارضية ثم جمعية العمرية وصالة الزبن، مبينة انه بعد الانتهاء من صالة البغيلي سيتم العمل على ترميم صالة شيخان الفارسي.

وقالت ان رسوم حجز الصالات محددة بـ 100 دينار للتأجير ومثلها كتأمين على ان تسترد بعد التأكد من عدم وجود اضرار في الصالة.

واشارت الى ان الفرق التطوعية بدولة الكويت تعتبر فعالة، حيث تحرص الوزارة ان تسير هذه الفرق على اسس واضحة، كاشفة عن ان الوزارة تعكف حاليا على تطوير اللائحة التنظيمية الخاصة بهذه الفرق من خلال تعديل نصوص اساسية بها، الى جانب العمل على برنامج الكتروني «ابلكيشن» للتسجيل الكترونياً لهذه الفرق.

واضافت ان الوزارة تقوم بتقديم صالات مراكز التنمية بشكل مجاني لهذه الفرق التطوعية بشرط وجود دراسة للبرامج التي ستقدمها هذه الفرق بالشراكة مع مراكز تنمية المجتمع.

ولفتت الى ان «هناك 30 فريقا تطوعيا تم شطبه أخيراً لعدم فعالية الفريق وجديته لأن الفرق تعتبر خدماتية، ونقوم بالوقت الحالي بدراسة كل الفرق الموجودة والبالغ عددها 200 فريق تطوعي لنرى مدى فعاليتها، واذا اختلف مسار الفريق يتم اتخاذ الاجراءات بشكل تدريجي وصولاً الى الشطب».

وفيما يخص صالات التسلية والرقابة عليها، قالت ان بعض صالات التسلية تكون غير مرخصة وهذا يتبع صلاحيات وزارة التجارة والصناعة، وخلال الحملات التفتيشية التي نقوم بها عندما نرصد هذه الصالات للتأكد من عدم وجود مخالفات، وفي حال وجدت نقوم باستدعاء المسؤول عن صالة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.

