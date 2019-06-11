وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي، توجيه ديوان الخدمة المدنية كتاب شكر للوزارة لتنفيذها جميع التعاميم والقرارات الصادرة من الديوان فيما يخص آلية العمل والالتزام بتطبيق جميع البنود والتعليمات الصادرة من الخدمة المدنية في هذه الشأن. وتوجه العنزي خلال حفل تكريم كوكبة من الموظفين المتميزين في ادارة الشؤون الادارية بحضور الوكلاء المساعدين وعدد من مديري الادارات وموظفي الوزارة، بالشكر الى وزير الشؤون سعد الخراز لحرصه على دعم وتشجيع مسؤولي الوزارة لما يصب في صالح العمل، مثمنا دور ادارة الشؤون الادارية لما حققته خلال الآونة الأخيرة من طفرة ايجابية في آلية العمل، الأمر الذي دفع ديوان الخدمة المدنية الى توجيه كتاب شكر للوزارة مشيداً فيه بأدائها في تطبيق كل بنود ومواد القرارات الصادرة منه، ومدى التزام الوزارة بها، ما اسهم بشكل كبير في الحفاظ على المال العام، وتطبيق القانون وفقاً لتعاميم الديوان.

من جانبه، اثنى مدير ادارة الشؤون الادارية صالح العجيل، على جهود فريق العمل في ادارة الشؤون الادارية لما يقوم به من جهد وتعاون واخلاص في تطبيق القانون، معتبراً ان كتاب الشكر الموجه من الديوان للوزارة هو وسام فخر لموظفي الشؤون الادارية يحثهم على بذل المزيد من العطاء لخدمة الوزارة، حتى تكون على قمة الجهات الحكومية المُطبقة للقانون.

