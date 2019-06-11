وطن النهار

حاز د. عبدالعزيز المطير في مشاركته الأخيرة في مؤتمر جراحة العمود الفقري العالمي الذي أقيم في مايو في تورونتو، بكندا على جائزة «المعلم الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2018»، كما نال جائزة أفضل بحث في نفس المؤتمر.

يعد المطير استشاري العظام والعمود الفقري، أول مدير لبرنامج العظام التابع لمعهد الاختصاصات الطبية في الكويت، حيث وضع حجر الأساس والركيزة التي على إثرها تم تخريج أوائل دفعات البورد الكويتي قبل سنوات.

تدرج المطير في المناصب التابعة لمنظمة العمود الفقري سريعا حيث شغل منصب رئيس شعبة الخليج العربي لمنظمة العمود الفقري العالمية في زيورخ بسويسرا في الفترة بين 2011-2012، ثم في الفترة من 2012-2015 وتقلد منصب المدير التعليمي في مجلس إدارة منظمة العمود الفقري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نجح د. المطير في الفوز بانتخابات رئاسة مجلس إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لمنظمة العمود الفقري حيث شغل هذا المنصب في الفترة من 2015-2018 وأشرف وشارك في العشرات من المؤتمرات والكورسات وورش العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وآخرها مشاركته في المؤتمر العالمي لجراحة العمود الفقري والذي اقيم في تورونتو وشارك فيه 2000 من أمهر وأشهر جراحي العمود الفقري في العالم.

