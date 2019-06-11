وطن النهار

نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» فعالية توعوية وترفيهية في مجمع البيرق، وذلك مساء السبت الماضي، تحت شعار «عيدنا أحلى... مع حملة كان»، وذلك للتوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي، والتشجيع على التغذية الصحية السليمة ومحاربة الوجبات السريعة وخطورتها على صحة الإنسان، مؤكدة استمرار حملة «كان» في التوعية حول أهمية اتباع نمط حياة صحي.

وأكدت عضو مجلس إدارة الحملة د. حصة الشاهين، أهمية تشجيع الأهل لأبنائهم وحرصهم على أن يتناولوا غذاء صحياً، والابتعاد عن الوجبات السريعة التي غزت مجتمعاتنا وأصبحت مصدر خطورة كبيرة على صحتنا، وخاصة صغار السن الذين ينجذبون إلى هذه النوعية من الأطعمة غير مدركين لخطورتها وأضرارها وارتباطها بالعديد من الأمراض.

وقالت من هذا المنطلق تنظم حملة «كان» مثل هذه الفعاليات، التي تستهدف الوصول إلى الأهل والأطفال في الوقت نفسه، لتوعية كل منهم بالطريقة المناسبة تجاه أهمية التغذية الصحية، فضلاً عن التشجيع على ممارسة النشاط البدني باستمرار نظراً لدورها المهم في تحويل نمط حياة الإنسان إلى النمط الصحي.

