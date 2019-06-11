وطن النهار

شارك وفد علمي وطبي من معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في المؤتمر التاسع والسبعين لرابطة السكر الاميركية في سان فرانسيسكو بمشاركة وحضور د. قيس صالح الدويري، المدير العام للمعهد والذي حرص على التواجد هنالك لتقديم الدعم للمشاركين من المعهد، الى جانب د. إباء العزيري، المدير التنفيذي للقطاع الطبي في المعهد وغيرهم من الباحثين وافراد الطاقم الطبي من المعهد.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الأبحاث في معهد دسمان للسكري فهد الملا أن الفريق المشارك من المعهد في هذا المؤتمر العالمي، قدم ستة بوسترات بحثية تم قبولها من قبل لجنة المؤتمر حيث لم يسبق وأن قبل هذا العدد من البوسترات من جهة واحدة للمشاركة في هذا المؤتمر، الامر الذي يعد إنجازا مهما يضاف لرصيد المعهد الحافل بالإنجازات المشرفة على المستويين المحلي والإقليمي في مجال البحوث العلمية الرائدة، وقد تمحورت هذه البوسترات حول عدة مواضيع من بينها اكتشاف علامات حيوية جديدة من قبل باحثي المعهد مرتبطة باحتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والبوستر الثاني حول مؤشرات لاضطرابات ايضية من خلال التحكم باستجابات مناعية محددة في الجسم توصل اليها فريق من باحثي المعهد من شأنها التحكم بالامراض الناجمة عن مرض السكري لدى البدناء ومرضى النوع الثاني من السكري.

وبين الملا ان البوستر الثالث كان حول تحديد مسببات لالتهابات ايضية تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بالنوع الثاني من السكري ومقاومة الانسولين لدى البدناء، بينما كان البوستر الرابع حول تحديد مسار دوائي من شأنه منع مقاومة الانسولين ودرء مستويات الدهون غير الطبيعية لدى مرضى السكري، أما البوستر الخامس، حول اكتشاف فريق من باحثي المعهد لبروتين محدد يعزز التئام الجروح والاستجابة المناعية لدى مرضى السكري والبدناء، وأخيرا بوستر حول توصل فريق من باحثي المعهد لطريقة مستحدثة لتحديد والوقاية من مضاعفات العظام لدى مرضى النوع الثاني من السكري.

