وطن النهار

جنيف- «كونا»: أكد مسؤول كويتي امس الاول الاحد ان كبار المسؤولين في وزارات العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشوا الكلمة المشتركة لمجلس وزراء العمل بدول المجلس والمقرر القاؤها امام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الموسى في تصريح لـ «كونا» ان الاجتماع التنسيقي تناول أيضا المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الذي انطلق الاثنين «أمس» ويستمر حتى 21 يونيو الحالي فضلا عن العلاقة بين الامانة العامة والمكتب التنفيذي.

وأوضح الموسى ان كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس اعتمدوا مسودة جدول أعمال اجتماع وزراء العمل في الاجتماع التنسيقي الـ 56 لمجلس وزراء العمل المزمع عقده على هامش أعمال المؤتمر، لافتا الى مشاركة وفد الكويت في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية حيث تم عرض ومناقشة المواضيع المرتبطة ببنود مؤتمر العمل الدولي بالإضافة إلى قضايا الدول الخاصة بالعمل والعمال بجميع جوانبها ودعم التنسيق بين الدول العربية في القضايا المطروحة على لجان المؤتمر.

وذكر الموسى ان الاجتماع ناقش دعم القضية الفلسطينية وجهود منظمة العمل العربية في دعم المطالب الفلسطينية، مشيدا بالدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية والتي تترأس الكويت مجلس إدارتها وتوجيهات وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل لدعم جهود الدول العربية المشاركة بشأن القضايا المشتركة والتي على رأسها دعم القضية الفلسطينية بشكل عام وحقوق عمال الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص.

