وطن النهار

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية أنها ستطلق بعد غد الخميس المنتدى العالمي لثقافة السلام في قصر السلام بمحكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي أول من أمس الأحد إن المنتدى يأتي بالشراكة مع المعهد الدولي للسلام وجامعة ليدن في هولندا ومنظمة الصليب الأحمر الدولية وقصر السلام في محكمة العدل الدولية.

وأضافت أنها دعت إليه شخصيات صاحبة قرار سياسي وثقافي وإعلامي ومدني مشيرة إلى أن المنتدى يعقد في وقت هو أحوج ما يكون فيه العالم إلى السلام وإرساء قواعد التعايش بين البشرية التي دخلت في العقد الأخير من الزمن أعتى حالاتها من النزاعات والصراعات الداخلية والخارجية.

وأوضحت أنها اختارت محورين رئيسين للمنتدى هما (تدريس ثقافة السلام) و(حماية التراث الثقافي العالمي) ليتصدرا جدول الأعمال يحاضر فيهما نخبة من ممثلي عدد من الدول.

وذكرت أنه سيتم خلال المنتدى تقديم 17 منهجا من أجل تدريس ثقافة السلام في العالم من الحضانة إلى الجامعة «والتي سبق وأن حظيت بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وبينت أن برنامج المنتدى يتضمن محاور عميقة حول السلام يتحدث فيها شخصيات بارزة إذ يلقي خطاب الافتتاح رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا.

وأشارت إلى أنه سيتحدث في الافتتاح أيضا كل من ممثلة الحكومة الهولندية ووكيلة وزارة الخارجية جوك برندت ورئيس مؤسسة (كارنيجي) قصر السلام بهولندا إيريك دي باديتس ورئيس مؤسسة البابطين الثقافية عبدالعزيز البابطين ومن المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل.

وحول جلسات المنتدى قال بيان المؤسسة أن الجلسة الأولى سيرأسها رئيس جمهورية البوسنة والهرسك الأسبق الحارث سيلايجتش أما المتحدثون فيها فهم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش ووزير خارجية اليمن خالد اليماني ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر ورئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير وعمدة باليرمو لولوكا أورلاندو.

وأضاف البيان أن الجلسة الثانية سيرأسها وزير الخارجية الكويتي الأسبق الشيخ محمد صباح السالم الصباح ويتحدث فيها ممثل الرئيس العراقي علي الشكري ورئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي آل خليفة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني عبدالله لملس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة إقليم كردستان العراق يوسف كوران.

